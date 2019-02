Ein Schwerverletzter bei Forstunfall im Nordburgenland

Zurndorf (APA) - Ein Forstunfall hat am Sonntagnachmittag bei Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) einen Schwerverletzten gefordert. Ein Mann wurde bei der Waldarbeit von einem Ast am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins UKH Meidling in Wien geflogen.