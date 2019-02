Fußball: PSG gegen ManUnited ohne Cavani und Meunier

Paris (APA/AFP) - Paris Saint-Germain reist ohne seinen uruguayischen Goalgetter Edinson Cavani zum Champions-League-Achtelfinalschlager am Dienstag (21.00 Uhr) bei Manchester United. Grund sei eine Sehnenblessur in der rechten Hüfte, teilten die Franzosen am Sonntag mit. Behandlung und Dauer seiner Absenz hingen von der Entwicklung der nächsten Tage ab.

Ebenfalls fehlen wird der Belgier Thomas Meunier. Der Außenverteidiger muss wegen einer Gehirnerschütterung passen. Beide Spieler erlitten ihre Blessuren beim 1:0-Sieg über Bordeaux am Samstag. Schon zuvor war der Ausfall des an einer Fußverletzung laborierenden Neymar festgestanden.