Paris (APA) - Drei österreichische Judoka sind beim Grand Slam in Paris bis ins Achtelfinale gekommen. Aaron Fara (-100 kg), Stephan Hegyi und Daniel Allerstorfer (beide +100 kg) mussten sich am Sonntag erst in den Kämpfen um den Einzug in die Top-Sieben geschlagen geben.

„Dreimal Achtelfinale ist bei einem Turnier, bei dem wirklich die Hautevolee am Start ist, schon in Ordnung“, resümierte Herren-Bundestrainer Patrick Rusch.