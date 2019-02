Kombination: Weltcup-Ergebnisse Lahti - Seidl 3., Gruber 7.

Lahti (APA) - Ergebnisse vom Weltcup der Nordischen Kombination am Sonntag in Lahti:

1. Jörgen Graabak (NOR) 24:39,8 Minuten (5. im Springen/6. im Langlauf) - 2. Akito Watabe (JPN) 0,0 (Fotofinish-Entscheidung) (2./13.) - 3. Mario Seidl (AUT) 15,6 (1./30.) - 4. Espen Björnstad (NOR) 32,3 (3./21.) - 5. Magnus Krog (NOR) 35,0 (15./3.) - 6. Ilkka Herola (FIN) 37,1 (18./2.) - 7. Bernhard Gruber (AUT) 38,2 (11./5.) - 8. Eero Hirvonen (FIN) 49,1 (19./4.) - 9. Leevi Mutru (FIN) 56,6 (12./7.) - 10. Wilhelm Denifl (AUT) 59,7 (8./17.). Weiter: 13. Johannes Lamparter 1:16,6 (10./20.) - 17. Thomas Jöbstl (beide AUT) 1:31,8 (22./8.)

Weltcup-Gesamt (18 von 21): 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 1.258 - 2. A. Watabe 774 - 3. Johannes Rydzek (GER) 761 - 4. Franz-Josef Rehrl (AUT) 755. Weiter (alle AUT): 6. Seidl 729 - 12. Martin Fritz 360 - 16. Lukas Klapfer 276 - 18. Lukas Greiderer 233 - 19. Denifl 231 - 26. Gruber 172

Nationencup: 1. Norwegen 4.354 - 2. Deutschland 3.815 - 3. Östereich 3.552