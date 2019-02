Brand in steirischem Pflegeheim 2 - Pflegerinnen retteten Bewohnerin

Peggau (APA) - Jene Frau, in deren Zimmer das Feuer ausgebrochen war, konnte laut ORF Radio Steiermark im letzten Moment von zwei Pflegerinnen gerettet werden. Sie zogen die Frau, die bereits am Boden lag, aus dem brennenden Zimmer im ersten Stock des Heims. Neben zahlreichen Rettungskräften waren auch sechs Feuerwehren mit 88 Kräften im Einsatz. Die Brandermittler nehmen am Montag ihre Arbeit auf.

Ein Abschnitt des Gebäudes ist nach dem Feuer vorerst nicht bewohnbar. Der Rauch hatte sich auf der ganzen Etage ausgebreitet. Nach Ersatzunterkünften wurde am Sonntag bereits gesucht. Von den Bewohnern, die wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus mussten, konnten die meisten noch am Sonntag das Spital wieder verlassen.