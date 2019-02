Fußball: Club Brügge bei Generalprobe für Salzburg-Hinspiel 2:2

Brügge (APA) - Club Brügge ist bei der Generalprobe für das Europa-League-Hinspiel gegen Red Bull Salzburg am Sonntag nicht über ein 2:2 bei Cercle Brügge hinausgekommen. Belgiens Fußball-Meister ging im Stadtduell durch Wesley (12.) und Siebe Schrijvers (41.) zweimal in Führung, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen.

Nach zwei Remis in Folge liegt Club Brügge als Tabellenzweiter bereits elf Punkte hinter Spitzenreiter KRC Genk. Von den vergangenen acht Pflichtspielen hat der Titelverteidiger aber nur eines verloren. Brügge empfängt Salzburg am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4) im Jan-Breydel-Stadion. Das Rückspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale folgt eine Woche später in Salzburg.