Fußball: Zadrazil schoss Potsdam zum Frühjahrsstart zum 3:2-Sieg

Potsdam (APA) - Für Sarah Zadrazil hat die Frühjahrssaison in der deutschen Frauen-Bundesliga nach Wunsch begonnen. Österreichs Fußballerin des Jahres fixierte mit ihrem Tor in der 83. Minute den 3:2-Auswärtssieg von Turbine Potsdam im Nachtragsspiel beim SC Sand. Für die 25-Jährige war es der dritte Saisontreffer. Potsdam schaffte den Sprung auf Rang drei (27) hinter VfL Wolfsburg (35) und Bayern München (32).

Sand ist Achter (15), mit Marina Georgieva, Nadine Prohaska, Nina Burger und der in der Schlussphase eingewechselten Viktoria Pinther bekamen am Sonntag gleich vier ÖFB-Teamspielerinnen Einsatzminuten. In einer zweiten Nachtragspartie behielt der 1. FFC Frankfurt (6. Platz/20) bei der TSG Hoffenheim (5./20) mit 1:0 die Oberhand. Verena Aschauer und Laura Feiersinger konnten somit jubeln, die beiden spielten genauso wie Hoffenheims Stürmerin Nicole Billa durch.