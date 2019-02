Fußball: 4:0 gegen Augsburg höchster Liga-Saisonsieg für Bremen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA226 vom 10.02.2019 muss es am Ende des zweiten Satzes richtig heißen 4:0 (nicht: 3:0) --------------------------------------------------------------------- ~ Bremen (APA) - Werder Bremen hat nach dem DFB-Cup-Achtelfinal-Triumph gegen Borussia Dortmund in der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag das nächste Erfolgserlebnis gefeiert. Die Bremer besiegten ohne den wochenlang verletzt fehlenden Martin Harnik sowie den auf der Bank sitzenden Marco Friedl den FC Augsburg mit 4:0. Die vier Ligapartien unbesiegte Truppe von Coach Florian Kohfeldt ist weiter Zehnter.

Der Europacup ist aber in Griffweite, nur drei Punkte fehlen etwa auf den fünftplatzierten Adi-Hütter-Club Eintracht Frankfurt. Die Augsburger, bei denen ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch durchspielte und der zuletzt in der Innenverteidigung gesetzte Kevin Danso überraschend nicht einmal im Kader stand, kamen von der Erfolgsstraße ab. Zuletzt hatte ihr Trend nach dem Abschied von Abwehrchef Martin Hinteregger dank der Siege gegen Mainz (3:0) und im Cup gegen Zweitligist Holstein Kiel (1:0) nach oben gezeigt.

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum ist nach wie vor nur Liga-15. Für sie gab es in Bremen nichts zu holen, Milot Rashica (5., 28.), Johannes Eggestein (27.) und Kevin Möhwald (83.) sorgten für Werders höchsten Liga-Saisonsieg.