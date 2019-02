Ski-WM: Svindal verabschiedete sich bei Mannschafsführern

Aare (APA) - Abfahrts-Silbermedaillengewinner Aksel Lund Svindal hat sich am Sonntagabend in der Mannschaftsführersitzung der Herren vom Ski-Weltverband (FIS) und den Trainern der verschiedenen Nationen verabschiedet. „Das ist meine erste und letzte Sitzung, ich bin nun weg. Danke an alle, es war ein Vergnügen. Es ist leicht zu gehen, ich spüre kein Bedauern, es war großartig“, sagte der Norweger.

Er danke allen für ihre Unterstützung des wundervollen Sports. „Fair-Play ist eine Sache, auf die wir stolz sind. Lasst uns so weitermachen“, sagte der Norweger, der seine große Karriere am Samstag beendete. „Großes Kompliment an Aksel, wir werden ihn natürlich vermissen“, erklärte FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner.

Die WM-Abfahrt war unter schwierigen Bedingungen mit Schneefall und Wind durchgeführt worden, viele Rennläufer hatten unfaire Verhältnisse beklagt, Zufallsieger gab es aber nicht. Es gewann Kjetil Jansrud (NOR) vor Svindal, dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr, Beat Feuz (SUI), dem Kärntner Matthias Mayer und Dominik Paris (ITA).

„Wir sind von niemanden gezwungen worden, es war eine Jury-Entscheidung. Die Besten sind in den Top 10“, sagte Waldner. Jene, die sich beklagen würden, sollten die Leistung derer, die vorne sind, respektieren. Für die Kombination der Herren am Montag werden erneut schwierige Wetterbedingungen erwartet.