Ski-WM: Franzosen-Duo fordert 2 - Kein Start von Jansrud

Aare (APA) - Der Wengen-Kombi-Siebente Kjetil Jansrud verzichtet auf ein Antreten in der WM-Kombination am Montag in Aare. Der Norweger fuhr am Samstag mit gebrochenen Mittelhand-Knochen zu Abfahrts-Gold, ein Antreten im Kombi-Slalom lässt die Hand nicht zu.