Fußball: Bayern im DFB-Pokal-Viertelfinale zu Hause gegen Heidenheim

München (APA/dpa) - Rekordsieger Bayern München erwartet im Viertelfinale des DFB-Pokals den Fußball-Zweitligisten FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Schalke 04 empfängt den Bundesliga-Rivalen Werder Bremen, RB Leipzig gastiert beim FC Augsburg. Komplettiert wird das Viertelfinale am 2. und 3. April mit dem Zweitliga-Duell SC Paderborn gegen Hamburger SV. Das Endspiel steigt am 25. Mai in Berlin.

Auslosung DFB-Pokal-Viertelfinale (2./3. April): Schalke 04 (Schöpf, Burgstaller, Langer) - Werder Bremen (Harnik, Friedl), Bayern München (Alaba) - 1. FC Heidenheim (Dovedan), SC Paderborn - Hamburger SV, FC Augsburg (Gregoritsch, Danso, Teigl) - RB Leipzig (Sabitzer, Ilsanker, Laimer).

Weitere Termine: Halbfinale: 23./24. April - Finale: 25. Mai in Berlin