Basketball: Gmunden nach Sieg in Traiskirchen ABL-Spitzenreiter

Wien (APA) - Die Swans Gmunden haben in der Basketball-Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Die Oberösterreicher siegten am Sonntag in Traiskirchen mit 87:80 und lösten die am Vortag siegreichen Kapfenberg Bulls auf Platz eins der ABL ab.

Die Oberwart Gunners schlossen mit einem Kantersieg zu Kapfenberg auf. Die Burgenländer deklassierten im Derby die Fürstenfeld Panthers mit 103:66. Die Gäste hielten nur bis Mitte des zweiten Viertels mit, ehe die Burgenländer das Schlusslicht überrollten.

Auch die viertplatzierten Klosterneuburg Dukes feierten einen klaren Heimsieg. Die Niederösterreicher setzten sich gegen die Vienna Timberwolves mit 95:60 durch.