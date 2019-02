Basketball: Ergebnis AWBL-Cup Halbfinale - Finale Graz-Klosterneuburg

Wien/Graz (APA) - Ergebnis des zweiten Halbfinales im österreichischen Basketball-Cup der Damen (AWBL Cup) am Sonntag in Graz: UBI Graz - Vienna D.C. Timberwolves 80:36 (43:26). Finale am 24. Februar in Schwechat: BK Duchess Klosterneuburg - UBI Graz.