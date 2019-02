Fußball: Sevilla rettete mit Doppelschlag im Finish Punkt gegen Eibar

Sevilla (APA) - Maximilian Wöber hat auch seine zweite Saisonpartie in der spanischen Fußball-Meisterschaft ungeschlagen überstanden. Der ÖFB-Teamverteidiger spielte am Sonntag beim packenden 2:2-Heimremis des FC Sevilla gegen Eibar durch. Die Hausherren zeigten dabei ein starkes Finish, verhinderten trotz Unterzahl mit zwei späten Toren von Wissam Ben Yedder (88.) und Pablo Sarabia (92.) eine Niederlage.

Ever Banega sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Der von Ajax Amsterdam gekommene Wöber agierte wie auch schon bei seinem ersten Einsatz - dem 5:0-Heimsieg gegen Levante am 26. Jänner - links in der Dreierkette. Vor dem 0:2 (63.) verlor er das entscheidende Kopfballduell mit Charles. Fabian Orellana hatte Eibar schon in der 22. Minute in Führung geschossen.

Für Sevilla war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen. Wöber und Co. sind mit 37 Punkten Vierter, der Rückstand auf den Dritten Atletico Madrid konnte auf sieben Zähler verringert werden.