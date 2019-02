Squash: Seriensieger Coufal und Rehman holten nächste Meistertitel

Wr. Neudorf (APA) - Birgit Coufal und Aqeel Rehman haben am Sonntag bei den österreichischen Squash-Staatsmeisterschaften in Wiener Neudorf ihre nächsten Titel geholt. Coufal setzte sich im Finale in einem Fünfsatzmatch gegen Jacqueline Peychär durch und sicherte sich ihren zwölften Einzeltitel. Rehman besiegte wie schon in den vergangenen Jahren Jakob Dirnberger und holte seinen 13. Meistertitel in Serie.

Seit 2007 hat damit lediglich Peychär im Jahr 2017 die Dominanz von Coufal und Rehman unterbrechen können.