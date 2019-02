Springreiten: Kühner als 14. von 18 Europäern zum Weltcup-Finale

Bordeaux (APA) - Der Deutsche Daniel Deußer auf Tobago Z hat am Sonntag in Bordeaux im Stechen den 13. und letzten Springreiter-Weltcup der Western European League gewonnen und sich mit 99 Punkten als Nummer 1 für das Weltcup-Finale von 3. bis 7. April in Göteborg qualifiziert. Der für Österreich antretende Max Kühner schaffte mit 42 Zählern als 14. den Sprung in die Top 18 bzw. zum Finalturnier nach Schweden.