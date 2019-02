Missbrauch: Mayrhofer wünscht sich Ombudsstelle für Ordenspersonen

Wien (APA) - Die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs, Beatrix Mayrhofer, wünscht sich eine Institution, an die sich etwa von Missbrauch betroffene Nonnen wenden können. „Wir brauchen hier so etwas wie eine Ombudsstelle für Ordenspersonen“, sagte sie Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“. Zwar gebe es die Vereinigungen selbst, allerdings keine eigene Stelle für derartige Fälle.