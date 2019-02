Tennis: Rumänien schaltete im Fed Cup Titelverteidiger Tschechien aus

Wien (APA) - Titelverteidiger Tschechien ist im Fed Cup in Runde eins ausgeschieden. Ohne ihre Topspielerin Petra Kvitova verloren die Tschechinnen am Wochenende ihr Heimspiel in Ostrava gegen Rumänien 2:3. Das entscheidende Doppel gegen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ging nach 2:53 Std. an Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu. Gegner im Semifinale am 20./21. April ist Frankreich, 3:1-Sieger in Belgien.

Im zweiten Semifinale bekommen es die in Braunschweig gegen Deutschland 4:0 siegreich gebliebenen Weißrussinnen mit den Australierinnen zu tun. Die setzten sich in Asheville in North Carolina gegen die USA 3:2 durch.