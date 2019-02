Tokio (APA) - Die Börse in Tokio ist am heutigen Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Der japanische Leitindex Nikkei-225 war zuletzt am vergangenen Freitag um 2,01 Prozent tiefer bei 20.333,17 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der nächste reguläre Handelstag findet morgen, Dienstag, statt.

