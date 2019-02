Deutscher nach Sturz aus Drachenwand in OÖ geborgen

St. Lorenz am Mondsee (APA) - Ein 54-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) abgestürzt. Der Deutsche stieg über die Klettersteigroute auf. Als er über den Normalweg abstieg, brach unter ihm eine Schneewechte ab und er stürzte rund 20 Meter in einen Graben, stieß mit der linken Körperhälfte gegen einen querliegenden Baumstamm und blieb daran hängen.

Der Sportler setzte um 17.30 Uhr einen Notruf ab, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag. Zwölf Mann von Polizei und Bergrettung stiegen zu dem Verunglückten auf und erreichten mit ihm um 21.20 Uhr sicher das Tal. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Salzburg eingeliefert.