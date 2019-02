90-jährige Radfahrerin bei Kollision mit Pkw in NÖ schwer verletzt

Mannsdorf/Wien (APA) - Eine 90-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in Mannsdorf (Bezirk Gänserndorf) schwer verletzt worden. Die Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha war nach Polizeiangaben von Montag aus einer Hauseinfahrt gekommen und wollte die B3 überqueren. Ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus Wien-Ottakring konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die betagte Frau wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos und in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ flog die schwerverletzte Niederösterreicherin in das SMZ Ost in Wien.