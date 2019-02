Tennis: Weltranglisten - Thiem weiter Achter

London (APA) - Dominic Thiem liegt in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste unverändert auf Rang acht. Das in den Top 15 unveränderte Ranking führt Novak Djokovic vor Rafael Nadal und Alexander Zverev an. Jürgen Melzer schob sich durch seinen Erfolg in Sofia an der Seite des Kroaten Nikola Mektic im Doppel wieder in die ersten 100 vor.

~ Tennis-Weltranglisten vom 11. Februar:

HERREN: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.955 Punkte 2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 8.320 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 6.475 4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.060 5. ( 5) Kevin Anderson (RSA) 4.845 6. ( 6) Roger Federer (SUI) 4.600 7. ( 7) Kei Nishikori (JPN) 4.100 8. ( 8) Dominic Thiem (AUT) 3.960 9. ( 9) John Isner (USA) 3.155 10. ( 10) Marin Cilic (CRO) 3.140

Weiter: 157. (155) Dennis Novak (AUT) 352 175. (175) Sebastian Ofner (AUT) 300 194. (196) Jurij Rodionov (AUT) 262 277. (276) Lucas Miedler (AUT) 159 288. (256) Gerald Melzer (AUT) 137

Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.-17. November): 1. Djokovic 2.090 - 2 Nadal 1.200 - 3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 810. Weiter: 160. Rodionov 47 - 162. Thiem 45

DEN: 1. ( 1) Naomi Osaka (JPN) 7.030 2. ( 2) Petra Kvitova (CZE) 5.920 3. ( 3) Simona Halep (ROU) 5.582 4. ( 4) Sloane Stephens (USA) 5.307 5. ( 5) Karolina Pliskova (CZE) 5.100 6. ( 6) Angelique Kerber (GER) 4.965 7. ( 7) Jelina Switolina (UKR) 4.940 8. ( 8) Kiki Bertens (NED) 4.845 9. ( 9) Aryna Sabalenka (BLR) 3.565 10. ( 10) Caroline Wozniacki (DEN) 3.467

Weiter: 179. (179) Barbara Haas (AUT) 322 260. (260) Julia Grabher (AUT) 201 ~