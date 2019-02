Neuseelands Feuerwehr befürchtet wochenlangen Kampf gegen Waldbrand

Wellington (APA/AFP) - Die Feuerwehr in Neuseeland bereitet sich auf einen wochenlangen Kampf gegen einen riesigen Waldbrand vor. In dem betroffenen Gebiet an der Nordspitze der Südinsel herrsche große Hitze, sagte Feuerwehrchef John Sutton am Montag vor Journalisten. Auch wenn die Brandbekämpfung vorankomme, „werden Feuerwehrleute mit diesem Feuer bis weit in den März beschäftigt sein“.

Rund 3.000 Einwohner der Kleinstadt Wakefield waren am Samstag aufgerufen worden, wegen des Feuers ihre Häuser zu verlassen. Die Flammen waren bis auf zwei Kilometer an ihre Häuser herangerückt. Der regionale Chef des Zivilschutzes, Roger Ball, sagte, für Wakefield gelte weiterhin der Notstand. Möglicherweise dürften die Einwohner im Laufe des Tages zurückkehren, sie müssten aber auf eine erneute Evakuierung vorbereitet sein.

Das Feuer bewegte sich nach Angaben der Einsatzkräfte von den Wohngebieten weg. Bisher zerstörte es ein Haus, Verletzte oder Todesopfer wurden nicht gemeldet.