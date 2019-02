Fußball: Hinteregger in kicker-Elf der Runde

Wien (APA) - Martin Hinteregger hat es nach seinem zweiten Bundesliga-Spiel für Eintracht Frankfurt in die Elf der Runde des deutschen Fußball-Fachmagazins kicker geschafft. Der Innenverteidiger habe beim 0:0 in Leipzig als „Spieler des Spiels“ durch guten Spielaufbau und Zweikampfstärke überzeugt, urteilte das Blatt. Hinteregger stand zum insgesamt dritten Mal in der Saison in der Elf der Runde.