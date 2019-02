Toto: Dreizehner-Jackpot und Solo-Zwölfer in Runde 6B

Wien (APA) - Keinen Dreizehner und einen Solo-Zwölfer mit über 4.100 Euro brachte die Gewinnermittlung der Toto-Runde 6B. Der 13er-Jackpot in der nächsten Runde fällt mit einem Garantie-Dreizehner zusammen, womit 100.000 Euro im Topf liegen. Der Zwölfer-Gewinner scheiterte am Wochenende an Spiel 9, dem Unentschieden zwischen Crystal Palace und West Ham United.

Annahmeschluss für die Runde 7A ist am Dienstag um 18.45 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 6B: Jackpot Dreizehner, im Top bleiben 7.669,87 Euro

1 Zwölfer zu je 4.141,70

2 Elfer zu je 460,10

35 Zehner zu je 52,50

50 5er Bonus zu je 15,30

Torwette 1. Rang: JP zu 10.771,20 Torwette 2. Rang: JP zu 435,55 Torwette 3. Rang: 2 zu je 272,20 Hattrick: JP zu 114.051,16

(ohne Gewähr) ~