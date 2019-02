Opernball - Lugners Stargast wieder einmal „sehr schwierig“

Wien (APA) - Richard Lugner hat es mit seinem Opernballgast für das Spektakel am 28. Februar offenbar wieder einmal nicht ganz einfach. Die Person sei „sehr schwierig“, meinte der Baumeister am Dienstag zur APA. So musste etwa ein bereits fixierter Zweitgast wieder kurzfristig ausgeladen werden, da der Erstgast offenbar keine Konkurrenz in der Loge wünscht.

Bekanntgeben wird Lugner den Gast am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Lugner City. Im Vorfeld wollte der Baumeister selbstredlich „sicher nichts sagen“, außer dass seine Begleitung in den Rahmen der „Lugner-Normalität“ falle. Auch mediale Spekulationen - die Tageszeitung „Österreich“ vermutete etwa die US-Sängerin Cher - wollte er nicht kommentieren. „Morgen ist die Pressekonferenz - vorher sagte ich nicht“, meinte der 86-Jährige.

Zuletzt hatte Lugner mit seinen Gästen nur wenig Probleme: Die US-Schauspielerin Melanie Griffith war im vergangenen Jahr etwa „super toll. Pünktlich, freundlich. Super“. Die Schauspielerin Goldie Hawn bescherte Lugner 2017 überhaupt „den schönsten Opernball“. „Sie ist lustig, sie ist freundlich, sie ist pünktlich, sie macht Schmähs“, freute sich der Baumeister damals.