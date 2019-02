Trafikräuber in Wien-Ottakring gescheitert

Wien (APA) - Ein Bewaffneter ist am Montagvormittag bei einem Trafikraub in Wien-Ottakring gescheitert. Er bedrohte die beiden Verkäuferinnen mit einer Faustfeuerwaffe. Doch statt das geforderte Bargeld zu übergeben, brachten sich die zwei Frauen in einem Nebenraum in Sicherheit. Der Mann verließ die Trafik laut Polizei unverrichteter Dinge, verletzt wurde niemand.