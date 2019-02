Börse Frankfurt am Vormittag klar im Plus

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Dienstag von der zuletzt umkämpften Marke von 11.000 Punkten klar abgesetzt. Mit einem Plus von 1,23 Prozent auf 11.150,30 Zählern kletterte der Leitindex zudem über die nächste wesentliche Marke von 11.100 Punkten. Der MDAX für die mittelgroßen Unternehmen gewann 1,16 Prozent auf 23.749,87 Punkte.

Asiens Handelsplätze trieben heute an. So legten am Dienstag in China die Börsen, die sich tags zuvor sehr stark aus einer einwöchigen Feiertagspause zurückgemeldet hatten, weiter zu. Auch der Nikkei-225 ist nach dem durch einen Feiertag verlängerten Wochenende in Japan wieder auf Erholungskurs Richtung 21.000 Punkte.

Während der Handelsstreit mit dem Besuch der hochrangigen US-Delegation in Peking in der zweiten Wochenhälfte wieder in den Fokus rückt, gibt es positive Signale zum US-Haushaltsstreit: Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf die führenden Unterhändler über eine „grundsätzliche Einigung“ zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress. Dies sei ein positives Signal für die Wirtschaft und die Börse, kommentierte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Zudem wird die britische Premierministerin Theresa May voraussichtlich am frühen Nachmittag eine Erklärung im Parlament über den Stand der Brexit-Verhandlungen abgeben.

Fresenius SE legten an der DAX-Spitze um 4,5 Prozent zu und bieten charttechnisch ein positives Bild. Der Anfang Dezember nach der zweiten Gewinnwarnung gestartete Aufwärtstrend ist intakt. Analyst Gunnar Romer von der Deutschen Bank geht davon aus, dass der Medizinkonzern das Jahr 2018 in robuster Verfassung beendet haben wird und rät mit einem Kurziel von 65 Euro weiter zum Kauf. Zurzeit kosten Fresenius-Anteile um die 47,70 Euro.

Die Continental-Aktien wurden von der positiven Kursreaktion auf die Zahlen des Konkurrenten Michelin mit nach oben befördert. Der französische Reifenhersteller hatte trotz schlechter Branchenstimmung seinen Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert. Michelin gewannen im Pariser Leitindex Cac 40 fast 11 Prozent, Continental im DAX 3,8 Prozent. Auch der gesamte europäische Autosektor präsentierte sich stark.

Die seit Tagen wegen behördlicher Untersuchungen in Singapur und Vorwürfen der „Financial Times“ im Fokus stehenden Wirecard-Aktien stabilisierten sich weiter mit plus 1 Prozent. Sie kosten nun 104 Euro. Ende vergangener Woche waren sie bis auf 86 Euro eingebrochen und hatten sich damit von Ende Jänner aus nahezu halbiert. Angesichts der hohen Kursschwankungen kürzte nun die britische Bank HSBC ihr Kursziel für Wirecard von 240 auf 170 Euro, rät aber weiter zum Kauf.

Vorbörslich nach Quartalszahlen im Plus, drehten Thyssenkrupp im Xetra-Handel ins Minus. Mit einem Verlust von zuletzt 1,6 Prozent waren sie im DAX das Schlusslicht. Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader wertete es zwar positiv, dass der Industrie- und Stahlkonzern auch nach den Gewinnwarnungen der Konkurrenz an seiner Prognose für das Gesamtjahr festhält, andere Marktbeobachter wiesen aber darauf hin, dass Thyssenkrupp den Ausblick vorsichtiger formuliert habe.

~ ISIN DE0008469008 ~ APA164 2019-02-12/11:05