Schwarzenberg mit Herz-Problemen in Prager Krankenhaus

Prag/Wien (APA) - Der tschechische Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg ist wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Prag eingeliefert worden. Er habe sich seit längerem nicht wohlgefühlt, bestätigte der in Wien und Prag lebende 81-Jährige gegenüber der tschechischen Tageszeitung „Pravo“ (Dienstag-Ausgabe).

Die Ärzte hätten festgestellt, dass er Probleme mit dem Herzen habe. „Eine bestimmte Zeit bleibe ich hier liegen“, sagte der tschechische Abgeordnete und Ehrenvorsitzende der liberal-konservativen Partei TOP 09. Zuvor sei er auch in einem Krankenhaus in Wien gewesen, aber „erst in Prag haben die Ärzte herausgefunden, was passiert ist“. „Es sieht so aus, dass wir bessere Ärzte haben“, kommentierte Schwarzenberg.