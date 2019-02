Cannabis-Indoorplantage im Bezirk Wiener Neustadt-Land entdeckt

Felixdorf (APA) - Eine Cannabis-Indoorplantage mit 117 Pflanzen ist am Montag in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von Polizisten entdeckt und sichergestellt worden. Die 46 Jahre alte Besitzerin wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. An ihrem Wohnort wurden laut Polizei neben den Pflanzen rund 600 Gramm Cannabis, 200 Joints und etwa 8,5 Kilogramm getrocknete Cannabisblätter gefunden.

Die Ermittlungen waren nach einem Hinweis einer deutschen Polizeibehörde aufgenommen worden. Bei der Hausdurchsuchung wurden die Beamten von Orlando von Kistenstein, einem Hund der Polizeiinspektion Wiener Neustadt, unterstützt, berichtete die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung.