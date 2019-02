Fußball: Englischer Weltmeister-Torhüter Gordon Banks gestorben

Stoke-on-Trent (APA/dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationaltorhüter Gordon Banks ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Sein früherer Verein Stoke City veröffentlichte am Dienstag eine entsprechende Mitteilung von Banks‘ Familie auf seiner Internetseite. Der in Sheffield geborene Banks hatte 1966 mit England die WM gewonnen. Im Finale von Wembley setzten sich die Three Lions damals mit 4:2 n.V. gegen Deutschland durch.