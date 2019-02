Österreichische Fotolegende: Schau ehrt Inge Morath in Treviso

Treviso (APA) - Die norditalienischen Stadt Treviso widmet der in Graz geborenen Magnum-Fotografin Inge Morath (1923-2002) eine Schau im Ausstellungskomplex „Casa dei Carraresi“. „Inge Morath: Das Leben, die Fotografie“ lautet der Titel der ersten italienischen Retrospektive zur Kunst der Fotografin, die am 1. März eröffnet wird und bis zum 2. Juni besichtigt werden kann.

150 Bilder, die Morath während ihrer Reisen geschossen hat, wurden vom Salzburger Ehepaar Brigitte Blüml-Kaindl und Kurt Kaindl, sowie von Marco Minuz kuratiert. Die ausgestellten Bildern stammen aus Moraths bedeutendsten Fotoreportagen, unter anderem in Russland, China, USA und Rumänien.

Ausgestellt sind Moraths berühmte Porträts von Schriftstellern, Malern, Dichtern, sowie ihres Ehemannes Arthur Miller. „Mit dieser Ausstellung wollen wir erstmals in Italien das außerordentliche Leben dieser Fotografin und Frau vorstellen, die in ihrem Leben mutige Beschlüsse gefasst hat“, so Minuz über die Retrospektive, die vom Salzburger Fotohof mit der italienischen Stiftung Cassmarca, der Inge Morath Foundation und Magnum Photos organisiert wird.

Kurt Kaindl hatte gemeinsam mit seiner Frau Brigitte im letzten Lebensjahrzehnt von Inge Morath mit ihr und Arthur Miller eine Freundschaft gepflegt und mehrere Morath-Fotobücher veröffentlicht. Er hat bereits mehrere Ausstellungen ihrer Werke organisiert.