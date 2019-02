Schwimmen: Olympiasiegerin Blume erfolgreich am Herzen operiert

Kopenhagen (APA/AFP) - Die dänische Schwimm-Olympiasiegerin Pernille Blume ist erfolgreich am Herzen operiert worden. Wie der dänische Verband mitteilte, war der Eingriff an der Triumphatorin von Rio de Janeiro 2016 über 50 m Kraul bereits Ende Jänner in Kopenhagen unternommen worden. Bei Untersuchungen infolge von Schmerzen im linken Arm war ein kleines Loch im Herzen entdeckt worden, das wurde nun geschlossen.