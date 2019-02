Euro-Geldmarkt zu Mittag kaum bewegt

Wien (APA) - Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag zu Mittag in fast allen Laufzeitbereichen unverändert gezeigt. Lediglich am längeren Ende kam es zu einer marginalen Anpassung.

Die Geldmarktzinsen lauteten gegen 13.25 Uhr:

~ Taggeld -0,450 -0,350 1 Woche -0,450 -0,350 1 Monat -0,440 -0,340 2 Monate -0,400 -0,300 3 Monate -0,380 -0,280 6 Monate -0,300 -0,200 12 Monate -0,180 -0,080 ~ Das Fixing der Euribor-Zinssätze per 11. Februar lautet:

~ Taggeld (Eonia/Vortag) -0,362 1 Woche -0,374 1 Monat -0,368 3 Monate -0,308 6 Monate -0,232 12 Monate -0,109 ~