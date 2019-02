Olympia: Norweger über neue Ausrichtung von Winterspielen uneins

Oslo (APA/dpa) - Ein Vierteljahrhundert nach Lillehammer 1994 sind sich die Norweger uneins, ob ihr Land noch einmal Olympische Winterspiele ausrichten sollte. In einer Befragung im Auftrag des norwegischen Rundfunks gaben 36 Prozent an, dass sie für eine Bewerbung um eine Neuauflage von Olympia in Norwegen seien. 32 Prozent sprachen sich dagegen aus, weitere 32 Prozent waren unentschlossen.

Bei den Befragten unter 30 Jahren waren mit 41 Prozent deutlich mehr Menschen für eine erneute Olympia-Bewerbung als dagegen (17 Prozent).