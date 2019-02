Komponist George Benjamin erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk

Venedig (APA) - Der britische Komponist George Benjamin erhält den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk im Bereich Musik. Der italienische Komponist Matteo Franceschini wird hingegen den Silbernen Löwen entgegennehmen, teilte der Aufsichtsrat der Biennale in Venedig in einer am Dienstag veröffentlichten Presseaussendung mit.

Der 59-jährige Dirigent und Pianist Benjamin wird die 63. Ausgabe des internationalen Festivals zeitgenössiger Musik eröffnen, das in Venedig vom 27. September bis zum 6. Oktober stattfindet. Dabei wird er sein Werk „Written on Skin“ vorgestellt. Vor dem Konzert wird Benjamin den Goldenen Lösen entgegennehmen.