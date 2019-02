Ski-WM: Zitate des Tages 1 - Stenmark, Truppe

Aare (APA) - Zitate des Tages von den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare:

„Ich bekomme Publicity, wenn jemand wie (Lindsey; Anm.) Vonn fast den Rekord erreicht, dann steht mein Name in den Zeitungen überall, sogar in Los Angeles. Das ist ok.“

Ingemar Stenmark hat sich offenbar damit abgefunden, dass sein Name als Weltcup-Rekordsieger weiter um den Globus zirkuliert.

„Ich bin dünn wegen meiner Gene, aber ich mache keinen Sport mehr.“

Die schwedische Ski-Ikone ist auch mit 62 Jahren körperlich in blendender Verfassung, lediglich sein Rücken bereite Stenmark Probleme. Viel tun müsse er dafür nicht, sagte er.

„Wenn ich noch ein bisserl tiefer gegraben hätte, wäre bald Wasser rausgekommen.“

Katharina Truppe auf die Frage, wie tief das Loch gewesen sei, in das sie nach der Nicht-Nominierung für die Olympische Spiele 2018 gefallen war.