Bürgermeisterwechsel in Leonding

Leonding (APA) - Der Bürgermeister von Leonding (Bezirk Linz-Land) Walter Brunner (71) zieht sich mit Ende Februar nach mehr als zehn Jahren als Stadtchef zurück. Ihm folgt interimistisch die bisherige Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (beide SPÖ). Leonding ist mit knapp 29.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Oberösterreichs.

Er habe den Zeitpunkt seines Rückzugs so gewählt, dass noch eine Bürgermeister-Direktwahl stattfinden müsse, so Brunner in einer Presseerklärung am Dienstag. Würde er erst im Herbst gehen, müsste die Wahl im Gemeinderat erfolgen. Ein Termin für den Urnengang stand zunächst noch nicht fest. Vorschusslorbeeren für Naderer-Jelinek (37) gab es von SPÖ-Landesparteivorsitzender Birgit Gerstorfer: Diese „weiß ganz genau, wo die Menschen der Schuh drückt“ und werde sich besonders um frauenpolitische Themen kümmern, lobte sie.

~ WEB http://www.spoe.at ~ APA379 2019-02-12/15:42