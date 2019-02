Ski-WM: Zitate des Tages 2 - Mikaela Shiffrin

Aare (APA) - Weitere Zitate des Tages von den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare:

„Ich bin zwar keine gute Tänzerin. Aber ich liebe Skifahren, weil es mir das Gefühl gibt, als könnte ich eine sein.“

US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin über die Ähnlichkeit von Skifahren und Tanzen.

„Ich fühle mich nicht wie das Gesicht des Skisports. In meinen Kopf denke ich darüber nach, was ich zu Mittag essen werde.“

Shiffrin hat alltägliche Probleme.

„Mein großes Ziel ist es nicht, dramatisch zu sein, ich will am Start bereit sein zu gewinnen. Aber vielleicht werde ich mehr so eine Persönlichkeit, die die Leute sehen wollen. Wer weiß.“

Shiffrin will keine „Drama Queen“ sein.

„Man nimmt, was man kriegt. Aber das war ein bisschen so, als würde man in einen Teich mit Piranhas geworfen werden.“

Shiffrin über die Trainingspisten in Aare und weshalb sie nach Norwegen auswich.