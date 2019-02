Wiener Gold für Kardeis: Chefin für öffentliche Sicherheit geehrt

Wien (APA) - Michaela Kardeis darf sich über Gold freuen: Die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit in Österreich wurde am Dienstag mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien geehrt. Die gebürtige Salzburgerin übt ihre derzeitige Funktion seit 2017 aus, davor war sie Polizeivizepräsidentin in der Hauptstadt. Die Auszeichnung übergab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Rathaus.