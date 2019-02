Junger Mann mit Samuraischwert attackierte Menschen in Niedersachsen

Soltau (APA/AFP) - Ein 25-Jähriger hat am Dienstag in Niedersachsen mehrere Menschen mit einem Samuraischwert bedroht. Der offenbar verwirrte Mann habe Passanten auf einer Straße behelligt und sich auf ein Grundstück begeben, wie die Polizei in Soltau mitteilte. Dort habe er einen Briefkasten zerstört, Steine auf das Haus geworfen und den Bewohner angegriffen, der ihn fortschicken wollte.

Der Mann konnte dessen Schlägen und Stichen aber ausweichen. Auch einen zur Hilfe herbeieilenden Nachbarn versuchte der Angreifer zu verletzten, was ebenfalls misslang. Beim Eintreffen der Polizei wollte er fliehen, wurde aber von den Beamten überwältigt. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Die Einsatzkräfte führten ihn dem sozialpsychiatrischen Dienst vor, er kam in ärztliche Behandlung.