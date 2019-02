Wiener Rentenmarkt im Späthandel knapp behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag geringfügig schwächer tendiert. Bloß die zweijährige Bundesanleihe konnte leichte Kursgewinne verbuchen. Auch der Kurs des richtungsweisenden Euro-Bund-Future ist leicht gesunken.

Als Grund für die leichte Abwärtsbewegung gilt unter Marktteilnehmern die gute Stimmung an den Aktienmärkten. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen ging daher etwas zurück.

Datenseitig zeigten sich am Dienstag keine bedeutenden Impulse. Marktteilnehmer verfolgten die parlamentarische Rede von Theresa May am Nachmittag. Großbritanniens Premierministerin bat die Abgeordneten dabei um mehr Zeit für Änderungen am Brexit-Abkommen. Darüber hinaus stehen weiterhin die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China im Vordergrund.

Um 16:35 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,00 um 35 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (166,35). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,09. Das Tageshoch lag bisher bei 166,26, das Tagestief bei 165,84, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 42 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 524.439 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,24 (zuletzt: 1,24) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,47 (0,47)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,10 (-0,12) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,49 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 49 (zuletzt: 51) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (9) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,06 106,35 1,24 105,9 107,08 Bund 29/02 10 0,5 100,11 100,16 0,47 100,07 100,5 Bund 24/10 5 1,65 109,98 110,15 -0,10 110,05 110,23 Bund 21/09 2 3,50 110,37 110,42 -0,49 110,38 110,43 ~