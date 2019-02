Ski-WM: Österreich holte Silber im Teambewerb - Gold an die Schweiz

Aare (APA) - Österreich hat am Dienstag im Teambewerb der alpinen Ski-WM in Aare Silber geholt. Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Franziska Gritsch, Michael Matt, Marco Schwarz und Christian Hirschbühl mussten sich nach Siegen gegen Argentinien, die Slowakei und Italien im Finale wie bei Olympia der Schweiz geschlagen geben. Bronze ging im Duell mit Deutschland an Italien.

Das österreichische Sextett sorgte nach einmal Silber und zweimal Bronze im siebenten Bewerb für die vierte ÖSV-Medaille bei den Titelkämpfen in Schweden.