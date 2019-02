Mexikanischer Drogenboss „El Chapo“ schuldig gesprochen 1

New York (APA/dpa) - Der mexikanische Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman ist in seinem Strafprozess schuldig gesprochen worden und muss damit für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Die Jury in New York sah die Schuld des 61-Jährigen am Dienstag in allen zehn Anklagepunkten als erwiesen an.