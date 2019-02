Fußball: Napoli-Verteidiger Albiol fällt rund zwei Monate aus

Neapel (APA/AFP) - Der spanische Napoli-Legionär Raul Albiol hat sich am Dienstag in London einer Knieoperation unterziehen müssen. Der 33-jährige Nationalspieler, der mit Spanien 2010 Weltmeister war, fällt nach Medienberichten rund zwei Monate aus. Der Verteidiger fehlt Napoli in der Meisterschaft und in der Europa League.