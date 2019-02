Leichtathletik: ÖLV nominierte 2 - Pauer erbrachte Limit über 3.000 m

Wien (APA) - Nada Ina Pauer blieb am Dienstagabend im französischen Eaubonne als Fünfte über 3.000 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 9:01,87 Minuten deutlich unter dem EM-Limit (9:05). „Das war das beste Rennen meines Lebens. Ich bin so happy“, freute sich die nun auf Rang drei der österreichischen Allzeitbestenliste vorgestoßene Wienerin mit Wohnsitz in Vorarlberg.