91. Oscars: Die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

Hollywood/Wien (APA) - Am 24. Februar werden in Hollywood zum 91. Mal die Oscars vergeben. Folgend die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien der Academy Awards, der wichtigsten Preise der Filmwelt:

~ BESTER FILM „A Star is Born“ „BlacKkKlansman“ „Black Panther“ „Bohemian Rhapsody“ „Green Book“ „Roma“ „The Favourite“ „Vice“ ~

~ BESTE REGIE Alfonso Cuaron - „Roma“ Yorgos Lanthimos - „The Favourite“ Spike Lee - „BlacKkKlansman“ Adam McKay - „Vice“ Pawel Pawlikowski - „Cold War“ ~

~ BESTE HAUPTDARSTELLERIN Glenn Close - „The Wife“ Olivia Colman - „The Favourite“ Lady Gaga - „A Star is Born“ Melissa McCarthy - „Can You Ever Forgive Me?“ Yalitza Aparicio - „Roma“ ~

~ BESTER HAUPTDARSTELLER Christian Bale - „Vice“ Bradley Cooper - „A Star is Born“ Willem Dafoe - „At Eternity‘s Gate“ Rami Malek - „Bohemian Rhapsody“ Viggo Mortensen - „Green Book“ ~

~ BESTE NEBENDARSTELLERIN Amy Adams - „Vice“ Marina De Tavira - „Roma“ Regina King - „If Beale Street Could Talk“ Emma Stone - „The Favourite“ Rachel Weisz - „The Favourite“ ~

~ BESTER NEBENDARSTELLER Mahershala Ali - „Green Book“ Adam Driver - „BlacKkKlansman“ Sam Elliott - „A Star is Born“ Richard E. Grant - „Can You Ever Forgive Me?“ Sam Rockwell - „Vice“ ~

~ BESTER FREMDSPRACHIGER FILM Deutschland - „Werk ohne Autor“ Japan - „Shoplifters“ Libanon - „Capernaum“ Mexiko - „Roma“ Polen - „Cold War“ ~ (S E R V I C E - Alle Nominierungen unter www.oscars.org)