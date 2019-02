91. Oscars: Die ewige Bestenliste der Nominierungen

Hollywood/Wien (APA) - Mit je zehn Nominierungen gehen „Roma“ und „The Favourite“ heuer in die Oscar-Verleihung, die am 24. Februar in Los Angeles stattfinden wird. Damit liegen die Werke zwar gut im Rennen, haben es aber nicht auf die Allzeitliste Hollywoods geschafft. Im Rückblick sind mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme gemeinsam Rekordhalter: „All About Eve“, „Titanic“ sowie „La La Land“.

Die Anzahl der Nominierungen ist jedoch nicht zwingend ein echter Indikator für die Anzahl der Trophäen: Im Vorjahr heimste der 13-fach nominierte Film „The Shape of Water“ von Guillermo del Toro nur vier Auszeichnungen ein, 2004 dagegen setzte „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ sämtliche elf Nominierungen in Oscar-Würden um und egalisierte damit den Rekord von „Ben Hur“ und „Titanic“.

HITLISTE der NOMINIERUNGEN:

~ „All About Eve“ 1950 14 Nominierungen 6 Oscars „Titanic“ 1997 14 Nominierungen 11 Oscars „La La Land“ 2016 14 Nominierungen 6 Oscars „Vom Winde verweht“ 1939 13 Nominierungen 8 Oscars „Verdammt in alle Ewigkeit“ 1953 13 Nominierungen 8 Oscars „Shakespeare in Love“ 1998 13 Nominierungen 7 Oscars „Forrest Gump“ 1994 13 Nominierungen 6 Oscars „Chicago“ 2002 13 Nominierungen 6 Oscars „Mary Poppins“ 1964 13 Nominierungen 5 Oscars „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ 1966 13 Nominierungen 5 Oscars „Der Herr der Ringe - Die Gefährten“ 2001 13 Nominierungen 4 Oscars „Der seltsame Fall des Benjamin 2008 13 Nominierungen 3 Oscars Button“ „The Shape of Water“ 2017 13 Nominierungen 4 Oscars ~ HITLISTE der AUSZEICHNUNGEN:

~ „Ben Hur“ 1959 12 Nominierungen 11 Oscars „Titanic“ 1997 14 Nominierungen 11 Oscars „Der Herr der Ringe - Die Rückkehr 2003 11 Nominierungen 11 Oscars des Königs“ „West Side Story“ 1961 11 Nominierungen 10 Oscars „Gigi“ 1958 9 Nominierungen 9 Oscars „Der letzte Kaiser“ 1987 9 Nominierungen 9 Oscars „Der englische Patient“ 1996 12 Nominierungen 9 Oscars ~ Anmerkung: Die Jahreszahlen beziehen sich auf das von der Oscar-Jury beurteilte Filmjahr. Die Preisverleihungen fanden jeweils ein Jahr später statt.