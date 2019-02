Badner Bahn krachte in NÖ gegen Pkw: 23-Jährige Lenkerin verletzt

Traiskirchen (APA) - Die Badner Bahn ist am Dienstagabend bei Traiskirchen (Bezirk Baden) gegen einen Pkw geprallt. Die 23-jährige Autolenkerin aus dem Burgenland dürfte die Garnitur beim Überqueren der B17 übersehen haben, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Wie auch die Tageszeitung „Heute“ berichtete, wurde die Frau verletzt und nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Baden gebracht.

Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen der 23-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen, schilderte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die rund zehn Insassen sowie der Triebwagenführer der Badner Bahn blieben unverletzt.