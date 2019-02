Basketball: Pleitenserie 2 - NBA-Ergebnisse

Memphis (Tennessee) (APA) - Dienstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl holte fünf Rebounds in 12:53 Minuten) 107:108, Atlanta Hawks - Los Angels Lakers 117:113, Philadelphia 76ers - Boston Celtics 109:112, New Orleans Pelicans - Orlando Magic 88:118, Golden State Warriors - Utah Jazz 115:108